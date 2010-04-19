Воздушное движение в Бельгии остается закрытым до 20.00.

Об этом сообщают сегодня бельгийские СМИ со ссылкой на госсекретаря по вопросам мобильности Бельгии Этьена ШУППА.

Вместе с тем, по информации СМИ, бельгийская авиакомпания Brussels Airlines уже отменила все свои рейсы до 10.00 вторника, 20 апреля, а low-cost-компания Ryanair - до 13.00 среды, 21 апреля.

Воздушное движение также закрыто в Великобритании, Ирландии, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Нидерландах, Франции, Германии, Польше и странах Балтии.

Как сообщал УНИАН, авиадвижение в значительной части Европы парализовано с 15 апреля из-за извержения исландского вулкана Эйяфьяллайокуль.

Сегодня испанское председательство в ЕС проведет чрезвычайное заседание Совета министров по вопросам транспорта ЕС в режиме видео-конференции для оценки сложившейся ситуации.