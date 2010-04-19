Президент ЕК создал группу для оценки последствий

Президент Еврокомиссии создал группу для оценки последствий выброса вулканического пепла для авиационной промышленности и экономики в целом.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующее решение было принято 18 апреля.

"Президент хочет обеспечить, чтобы ЕС имел правильный анализ ситуации для ответа, если нужно, и чтобы меры, предпринятые в ЕС в ответ на возможные экономические последствия ситуации, были должным образом скоординированы", - отмечается в сообщении.

Возглавит работу ad-hoc группы вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Сиим КАЛЛАС. Ему будет помогать вице-президент, ответственный за вопросы конкуренции и государственной помощи, Йоакин АЛМУНЬЯ и комиссар по экономическим и монетарным делам Олли РЭН.

Как сообщал УНИАН, авиадвижение в значительной части Европы парализовано с 15 апреля из-за пепла в результате извержения исландского вулкана Эйяфьяллайокуль.

Совет ЕС уже отменил проведение ряда заседаний с участием представителей правительств стран-членов Евросоюза из-за проблем с авиационным движением.