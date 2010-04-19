В Днепропетровской обл. объем грузоперевозок вырос

В Днепропетровской области за 1-й квартал 2010 г. объем грузоперевозок возрос относительно 1-го квартала 2009 г. на 25,7% - до 23,616 млн. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот за указанный период увеличился на 9% и составил 8,26 млрд. т/км.

Железнодорожным транспортом за три месяца т.г. перевезено 21, 258 млн. тонн грузов, что на 24,9% больше, чем за январь-март 2009 г.

Юридическими и физическими лицами-предпринимателями, на коммерческой основе работающими на рынке автомобильного транспорта в области, за 1-й квартал т.г. перевезено 2,309 млн. тонн грузов, что на 31,3% больше показателя за аналогичный период 2009 г.

Авиационный транспорт региона нарастил относительно января-марта 2009 г. объемы перевозок в 2,7 раза - до 900 тонн грузов.

Водным транспортом Днепропетровской области за 1-й квартал т.г. перевезено 47,9 тыс. тонн грузов. Начиная с февраля т.г., грузоперевозчики работают не только на реках Днепропетровской области, но и рынке морских перевозок.