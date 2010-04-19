«Allianz Украина» застраховала ответственность перевозчика

Ривненский филиал СК «Allianz Украина» застраховал ответственность при перевозке грузов ведущей компании рынка внутренних и международных грузоперевозок в ривненском регионе ООО «Леонтранссервис», а также обеспечил страховую защиту автомобилям компании.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в рамках сотрудничества СК «Allianz Украина» заключила договор страхования 16 транспортных средств ООО «Леонтранссервис» по полному КАСКО. Общая страховая сумма по договору составила 4 млн. грн.

Также сообщается, что страховая сумма по договору страхования ответственности автомобильного перевозчика составляет 6,4 млн. грн. Договор включает в себя такие риски, как ответственность за груз, ответственность за опоздание доставки, ответственность перед третьими лицами за ущерб, нанесенный грузом.

Справка УНИАН. СК «Allianz Украина» зарегистрирована 30 августа 2005 года (до 1 октября 2007 года – СК «РОСНО Украина»). Владельцем компании является Allianz SE.

Пять региональных дирекций «Allianz Украина» в Киеве, Львове, Донецке, Днепропетровске и Одессе охватывают всю территорию Украины.

За 2009 год компания собрала 96 млн. 488,1 тыс. грн. страховых платежей, на 1 января 2010 года объем резервов составил 88 млн. 827 тыс. грн, объем страховых выплат – 72 млн. 913,90 тыс. грн.