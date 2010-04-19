Аэропорты Крыма сократили перевозку пассажиров

За январь-март 2010 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Автономной Республики Крым, составило 87,9 тыс. человек, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в январе-марте на 2,2% уменьшилось количество отправленных из аэропортов Крыма пассажиров и составило 43,5 тыс. человек. Количество пассажиров, прибывших в аэропорты автономии, составило 44,4 тыс. человек, что на 1,6% меньше, чем за январь-март 2009 г.

С начала года из аэропортов автономии отправлено 37,8 тонн грузов, прибыло - 34,9 тонн, что, соответственно, на 21,7% и 33,5% меньше, чем за январь-март 2009 г.

"Авиаперевозчики Крыма оказывают услуги по перевозке грузов только в международном сообщении, по сравнению с январем-мартом 2009 г. этот показатель уменьшился на 0,6% и составил 1,3 тыс. тонн", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за январь-февраль 2010 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов АРК, составило 54,4 тыс. человек, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.