IATA призывает открыть воздушное движение Европы

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призывает правительства Европы пересмотреть решение о закрытии воздушного движения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте IATA.

“Мы довольно давно находимся в этом кризисе, чтобы выразить наше недольство тем, как правительства решают его - без оценки рисков, без консультаций, без координации и без лидерства”, - цитируются в сообщении слова генерального директора IATA Джованни БИЗИНЬЯНИ.

По его словам, в результате ограничительных мер ежедневно авиакомпании теряют по меньшей мере 200 млн. долл. доходов.

Гендиректор IATA подверг критике тот факт, что проведение чрезвычайного заседания Совета министров по вопросам транспорта ЕС в режиме видео-конференции состоится только на пятый день кризиса.

IATA также подвергла критике единую европейскую методологию закрытия авиационного пространства, которая базируется на теоретическом моделировании облака пепла.

“Это означает, что правительства не взяли на себя ответственность принять четкие решения на основании фактов”, - заявил Дж.БИЗИНЬЯНИ.

Генеральный директор IATA отметил, что провел консультации с рядом авиационных компаний, которые нормально летали в местах облака с вулканическим пеплом, и призвал правительства стран Европы пересмотреть подходы к закрытию авиационного пространства. По его словам, проведение оценки рисков должно позволить открыть по меньшей мере отдельные “коридоры”, если не все авиационное пространство.

Дж.БИЗИНЬЯНИ также обратил внимание на то, что ряд европейских авиакомпаний провели тестовые полеты, результаты которых продемонстрировали отсутствие какого-либо негативного эффекта от пепла. При этом, по словам гендиректора IATA, авиакомпании используют различные меры для обеспечения безопасности полетов, которые включают в себя дневные полеты, ограничения на отдельные “коридоры”, специальные процедуры набора и снижения высоты и более частые проверки двигателей для выявления возможных повреждений.

Он также призвал провести срочное заседание Международной организации гражданской авиации (ICAO), чтобы определить, каким образом правительства могут принимать решения об открытии и закрытии воздушного движения с тем, чтобы такие решения одобрялись наиболее эффективным образом.

Как сообщал УНИАН, авиадвижение в значительной части Европы парализовано с 15 апреля из-за пепла от исландского вулкана Эйяфьяллайокуль.

Сегодня испанское председательство в ЕС проведет чрезвычайное заседание Совета министров по вопросам транспорта ЕС в режиме видео-конференции для оценки сложившейся ситуации.