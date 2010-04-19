Порты Крыма увеличили переработку грузов

В январе-марте 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. объем переработки грузов в портах Автономной Республики Крым увеличился на 25,3% и составил 3 млн. 480,2 тыс. тонн, из них 78,4% составляют сухогрузы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, более 57% всех грузов составляют отправляемые на экспорт. За январь-март 2010 г. объем перевалки таких грузов составил 1 млн. 904,4 тыс. тонн, что в 2,3 раза больше, чем в январе-марте 2009 г. Также увеличились объемы обработки импортных грузов - на 34,1%. Наряду с этим отмечено уменьшение объемов перевалки грузов внутреннего сообщения - на 31,1%, и транзитных - на 19,3%.

С начала 2010 г. в портах автономии прошли обработку 830 судов, что на 45,1% больше, чем за январь-март 2009 г. Из общего количества судов, на которых осуществлена погрузка или разгрузка грузов, 84,1% составляют суда заграничных собственников и фрахтовщиков.

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. объем переработки грузов в портах Автономной Республики Крым увеличился на 12,8% и составил 2 млн. 152,7 тыс. тонн.