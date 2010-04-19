В Херсонской обл. флот сократил перевозку грузов

В Херсонской области в 1-м квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года морской и речной флот уменьшил перевозку грузов на 62,9%, в целом заказчикам доставлено 50,5 тыс. т грузов (в заграничном сообщении - 13,7 тыс. т).

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, перевозки грузов предприятиями морского транспорта за указанный период уменьшились на 87,9%, речного транспорта – на 36,7%.

Объем обработки грузов в портах и на промышленных причалах (морских и речных) сократился на 18,9% - до 836,5 тыс. т. Объем обработки грузов во внутреннем сообщении сократился на 71,8%, экспортных грузов – на 21,3% и составил соответственно 44,4 тыс. т и 575,4 тыс. т.

Обработка импортных грузов увеличилась в 2,6 раза, транзитных – на 42,4% и составила соответственно 79,8 тыс. т и 116,9 тыс. т.

Количество обработанных судов уменьшилось на 13,8% и составило 269 единиц. Количество обработанных судов заграничных и инфрахт – уменьшилось на 1,7% и составило 228 единиц.