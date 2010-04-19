Присяжнюк: Украина может построить зерновые терминалы с РФ

Украина готова рассмотреть возможность строительства зерновых терминалов совместно с Российской Федерацией на Черноморском побережье.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сегодня в Москве заявил министр агропромышленной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК после переговоров с министром сельского хозяйства РФ Еленой СКРЫННИК.

«Мы это обговорили. Украина готова рассмотреть совместное строительство терминалов на берегу Черного моря», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он подчеркнул, что кроме этого Украина готова рассмотреть возможность создания «сквозного» железнодорожного тарифа для того, чтобы уменьшить затраты по транспортировке, чтобы быть более конкурентоспособными на внешнем рынке.

Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что потенциал Украины и РФ очень большой в экспорте зерна на рынки третьих стран.

«Мы приняли решение, что обе стороны на государственном уровне будут способствовать развитию и поддержке инициатив бизнеса двух стран для того, чтобы улучшить логистику двух стран для продвижения зерна на внешние рынки», - сообщил он.

В то же время, отвечая на вопрос о возможности создания так называемой «зерновой ОПЕК», украинский министр сказал, что этот вопрос находится в процессе изучения. «Хорошие, здравые идеи требуют изучения как внутреннего потенциала, внутренних отношений, и, соответственно, нужно понимать, какие последствия создания такой ОПЕК будут и на внешнем рынке», - сказал он.

По мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, принятие таких стратегических решений требует глубокого изучения и балансировки как внутри страны, так и на внешнем рынке. «Мы приняли решение продолжить изучение этой инициативы», - сказал министр.