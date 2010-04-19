Украинские авиакомпании пока не подсчитали убытки от пепла

Украинские авиакомпании пока не могут назвать размеры убытков, полученных за прошедшие дни от ограничений перелетов в связи с закрытием аэропортов из-за перемещения вулканической тучи.

В частности, как сообщил в комментарии УНИАН помощник директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ, сумму убытков сейчас назвать сложно, так как она зависит от многих факторов и расходов. Как пример, он назвал то, что в субботу рейс из Бангкока приземлился в Симферополе вместо Киева, в связи с чем компания организовала развозку пассажиров в конечные пункты назначения. Кроме доставки пассажиров в Киев, компания направляла их в другие страны. В «Аэросвите» также не исключают, что последствием данной ситуации может быть отток пассажиров. Как прогнозирует С.КУЦЫЙ, убытки авиакомпании будут намного больше, чем были после 11 сентября 2001 г.

В свою очередь, гендиректор аэропорта «Борисполь» Борис ШАХСУВАРОВ отказался комментировать УНИАН вопрос убытков.

В авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) пока также не называют данных об убытках, по словам пресс-секретаря компании Евгении САЦКОЙ, сегодня компания планирует заседание кризисного штаба. На данный момент МАУ выполнила такие рейсы, как Киев-Рим, Мадрид, Абу-Даби и пр. В то же время отменены рейсы в Франкфурт, Париж, Амстердам, Лондон, Брюссель, Берлин, Хельсинки.

«Аэросвит» сегодня до 14 часов отменил только один рейс – Киев–Варшава. По словам, С.КУЦЕГО, в некоторые города разрешены полеты с ограничениями, в частности, в зависимости от типа судна, по словам С.КУЦЕГО, авиакомпания имеет возможность выполнять такие полеты. Хорошим знаком он назвал то, что перелеты в Вильнюс и Будапешт на данное время уже разрешили, так как ранее эти воздушные зоны были закрыты. Также в ожидании находится перелет в Прагу. Несмотря на некоторые ограничения, планируется выполнение рейса в Стокгольм. По его словам, если сравнивать со вчерашней ситуацией, то сегодня уже выполняются перелеты в Южную Европу, таким образом, «Аэросвит» добавил количество выполняемых рейсов, включая Афины.