УЗ отремонтирует пути на наиболее загруженных направлениях

На железных дорогах Украины идут путевые работы, и к началу летних перевозок (летний график движения поездов вводится 30 мая) железнодорожники отремонтируют колеи и стрелочные переводы на наиболее загруженных направлениях, таких как московское, крымское, донецкое и львовское.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом сказал первый заместитель начальника Главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци» Евгений ЮРКОВСКИЙ.

К летнему графику движения поездов запланировано модернизировать 150 км колеи, осуществить капитальный ремонт — 120 км колеи и средний ремонт — 200 км колеи, а также заменить 250 комплектов стрелочных переводов. Это треть всего объема путевых работ, которые будут выполняться на протяжении этого года. В целом же в 2010-ом запланировано модернизировать 468 км колеи, капитально отремонтировать 858 км колеи, выполнить средний ремонт 800 км колеи и комплексно оздоровить 865 км колеи. Также предусматривается проложить 1200 комплектов новых стрелочных переводов и 520 комплектов старопригодных, осуществить средний ремонт 590 комплектов стрелочных переводов.

На данный момент ведутся работы по модернизации и ремонту колеи на перегонах Желанна-Очеретино (Донецкая железная дорога), Родатичи-Судовая Вишня (Львовская); Райгород-Шевченко (Одесская), Партизаны-Сокологирне (Приднепровская), Брюловецкий-Кролевець (Юго-западная) и Беляевка-Краснопавливка (Южная).

„Ремонт путей осуществляется с использованием новой высокопродуктивной специальной техники иностранного производства, и из-за этого качество выполненных работ позволяет на модернизируемых участках обеспечить движение поездов со скоростью до 140 км/час”, — отметил Е.ЮРКОВСКИЙ.