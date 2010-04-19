ЕК: От извержения вулкана авиаотрасль потеряет больше

Экономические последствия извержения вулкана в Исландии для авиационной отрасли, вероятно, будут более значительными, чем ущерб, который понесла мировая авиация после терактов в США 11 сентября 2001 года, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам транспорта Сийм Каллас. О. этом сообщает РИА Новости.

Воздушное сообщение в Европе было фактические парализовано из-за начавшегося 14 апреля извержения вулкана Вулкан Эйяфьятлайокудль в Исландии. Огромное облако вулканического пепла, представляющего опасность для двигателей самолетов, накрыло сначала Северную, затем Западную и Восточную Европу, и продолжает распространяться на восток. Некоторые страны, через которые облако уже прошло, возобновили авиасообщение полностью или частично, однако большинство европейских аэропортов по-прежнему закрыты. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), запрет на перелеты обходится авиакомпаниям в 200 миллионов долларов ежедневно, а европейская экономика терпит миллиардные убытки. "Оценка (авиационной отрасли) такова, что последствия этой беспрецедентной ситуации... превзойдут таковые 11 сентября", - сказал Каллас. Еврокомиссар не назвал конкретной суммы возможных потерь, однако подчеркнул, что Евросоюз не намерен жертвовать безопасностью пассажиров ради сокращения убытков авиаперевозчиков. МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Экономические последствия отмены тысяч авиарейсов в связи с распространяющимся облаком вулканического пепла превосходят по масштабу последствия закрытия воздушного пространства стран после террористических атак 11 сентября 2001 года, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Представители Международной организации гражданской авиации (ИКАО) ранее также заявили, что сейчас отменено рейсов больше, чем в 2001 году, больше и затруднений для пассажиров в аэропортах. В финансовом отношении ущерб может оказаться более серьезным, чем в 2001 году, заявил в субботу представитель ИКАО Дени Шанон (Denis Chagnon). В понедельник было объявлено, что ЕС рассматривает возможность финансовой помощи пострадавшим от извержения авиакомпаниям. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило в понедельник со ссылкой на British Airways, что европейские авиакомпании просят ЕС и национальные правительства компенсировать им потери от закрытия воздушного пространства Европы. Британский авиаперевозчик сообщил, что с начала извержения вулкана ежедневно теряет до 20 миллионов фунтов (около 30 миллионов долларов). Убытки Air France составляет 35 миллионов евро в сутки. British Airways считает, что основания для такого требования у авиакомпаний есть - они получили финансовую компенсацию за закрытие воздушного пространства США после терактов в США в 2001 году.