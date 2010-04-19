Каждый "вулканический" день стоит British Airways 15-20 млн. фунтов

Ежедневные убытки крупнейшего авиаперевозчика Великобритании - компании British Airways Plc, вызванные извержением вулкана в Исландии, составляют 15-20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз авиакомпании.

Осложнение ситуации с воздушными перевозками в Европе было вызвано извержением вулкана Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajokull), которое началось 14 апреля и привело к образованию облака вулканического пепла, накрывшего территорию нескольких стран. Частицы пепельного облака представляют опасность для турбин авиационных двигателей и могут вызвать проблемы, оседая на крыльях самолетов.

Из-за закрытия воздушного пространства Великобритании после извержения вулкана в Исландии, с 11.00 (14.00 мск) 15 апреля были отменены почти все рейсы British Airways. "Это беспрецедентная ситуация, которая оказывает огромное влияние как на потребителей (авиационных услуг), так и на авиакомпании, - приводятся в пресс-релизе слова исполнительного директора British Airways Вилли Уолша (Willie Walsh). - Мы продолжаем оказывать как можно больше поддержки клиентам". Европейские авиаперевозчики обратились к структурам ЕС и национальным правительствам за финансовой компенсацией закрытия воздушного пространства.

Как отмечает Уолш в пресс-релизе, "такой прецедент уже существует, так как после закрытия воздушного пространства США после террористических атак 11 сентября были выплачены компенсации". Кроме того, глава British Airways отметил, что "эффект от этой ситуации (с извержением вулкана), очевидно, более значительный".

В то же время в пресс-релизе отмечается, что у компании имеется достаточное количество свободных денежных средств для того, чтобы преодолеть значительный период времени, в течение которого воздушное пространство страны будет оставаться закрытым. На момент введения ограничений на полеты воздушных судов 14 апреля British Airways располагала более чем 1,7 миллиарда фунтов наличными и более чем 400 миллионами фунтов в виде кредитов, средства по которым могут быть в короткое время получены в случае необходимости.

British Airways отменила все рейсы из и в Великобританию в понедельник.

Убытки крупнейшего французского авиаперевозчика Air France из-за извержения вулкана составляют 35 млн евро в сутки - компания отменила десятки рейсов, сообщает в понедельник информационный канал iTele со ссылкой на генерального директора компании Пьера-Анри Гуржона.

"Компания теряет 35 млн евро в день ", - сказал Гуржон, по словам которого, так дальше продолжаться не может, передает www.rian.ru .

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