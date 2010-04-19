РЖД дополнительно перевезли около 3 тыс. пассажиров в Европу и обратно

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" "Российских железных дорог") перевезла дополнительно около трех тыс. пассажиров, всего около 10 тыс., из Европы в Россию и обратно с 16 по 18 апреля 2010 года, сообщила компания.

В связи с приостановкой воздушного сообщения между Европой и Россией из-за вулканического пепла, образовавшегося во время извержения вулкана в Исландии, ФПК назначила 45 дополнительных вагонов к поездам из Москвы до Хельсинки, Варшавы и Праги, из Санкт-Петербурга до Хельсинки с 16 апреля.

Компания в случае необходимости готова назначить еще несколько допвагонов.