Воздушное пространство Литвы открыто для полетов

Литва вечером в воскресенье открыла для полетов безо всяких ограничений свое воздушное пространство, закрытое ранее из-за извержения вулкана в Исландии.

Глава диспетчерской компании Oro navigacija (контролирует все воздушное пространство над Литвой) Альгимантас Рашчюс (Algimantas Rascius) подтвердил агентству BNS, что благодаря перемене погоды облака вулканической пыли, принесенного из Исландии, над территорией Литвы уже нет.

"Мы (Литва) освободились от вулканической пыли - в связи с давлением антициклона ее уже не осталось. С 19:15 (воскресенья по местному времени) воздушное пространство полностью открыто, мы не ограничиваем самолеты", - сказал он.

"Если и далее будет сохраняться антициклон, который выталкивает вулканическую пыль на север, то ее в воздушном пространстве может не быть еще несколько дней", - прогнозирует А.Рашчюс.

Он уточнил, что теперь решения об осуществлении полетов над Литвой авиакомпании принимают самостоятельно.

Воздушное пространство Латвии и Эстонии по состоянию на утро понедельника оставалось закрытым.

Как сообщалось ранее, облака вулканической пыли и пепла, выброшенные в атмосферу извергающимся в Исландии вулканом, с четверга парализуют воздушное сообщение в европейских странах: отменены многие авиарейсы, включая межконтинентальные.