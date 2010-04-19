Воздушное пространство Великобритании откроется во вторник

Запрет на воздушное сообщение с Великобританией может быть частично снят во вторник, сообщил в понедельник в эфире телеканала Sky News министр транспорта Великобритании лорд Эндрю Адонис. "Метеослужбы говорят о том, что сейчас ситуация несколько улучшается. Таким образом, завтра британское воздушное пространство может быть частично открыто", - сказал лорд Адонис.

На случай, если это произойдет, сейчас все службы уже готовятся к тому, чтобы доставить в пункты назначения максимальное число пассажиров, сообщил министр. Согласно последнему заявлению британской службы управления воздушным пространством NATS, авиационное сообщение с Великобританией восстановится не ранее 01.00 ночи вторника (04.00 мск).

Произошедшее 14 апреля извержение вулкана Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajoekull), расположенного в 200 километрах юго-восточнее исландской столицы Рейкьявика, привело к образованию большого облака пепла. Авиационное сообщение в Европе было закрыто, поскольку частицы вулканического пепла представляют опасность для турбин авиационных двигателей и могут вызвать проблемы, оседая на крыльях самолетов.

Согласно предварительной оценке Международной ассоциации воздушного транспорта, вынужденные простои, вызванные закрытием аэропортов из-за извержения вулкана в Исландии, ежедневно обходятся европейским авиакомпаниям в 147,3 миллиона евро.