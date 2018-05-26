Украина, вулкан, самолеты: а был ли пепел?..

Вулкан Эйяфьяллайекюле, который проснулся 21 марта 2010 года в 150 км от столицы Исландии Рейкьявика, 14 апреля поразил мир сильнейшим выбросом вулканического пепла и облаком из мельчайших частиц песка, «стекла» и каменных пород (в последний раз «Остров горных ледников» просыпался в 1821 году, его извержение длилось два года). Тем самым он доказал, что «царь природы» со всем своими наворотами цивилизации достаточно уязвим. Особенно, когда ему отрезали небо. На сегодня закрыты сотни аэропортов, отменены тысячи рейсов. Причем вулкан усилил извержение. Столб пепла вырос до девяти километров. Видимость в районе извержения нулевая. Облако вулканического пепла в воскресенье вечером достигло Турции. Местные власти объявили о закрытии для воздушного сообщения трех аэропортов в черноморском регионе страны. Специалисты прогнозируют, что скоро облако дойдет и до Кореи…

Министры транспорта стран ЕС собираются провести срочные переговоры относительно путей разрешения сложившейся ситуации - за 5 дней приостановки воздушных перевозок не смогли вылететь свыше 6,8 миллиона пассажиров.

Страны, где закрыто воздушное пространство:

Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Швейцария, Британия .

Страны, где частично закрыто воздушное пространство:

Болгария (София и Пловдив работают), Франция (южные аэропорты работают), Италия (северное воздушное пространство должно возобновить работу с 5 часов утра в понедельник), Норвегия (большинство аэропортов работает), Польша (несколько аэропортов, в том числе варшавский, открыты), Щвеция (северные аэропорты открыты).

Страны, где полеты не отменены:

Греция, Литва, Португалия, Россия, Турция, Украина, Испания.

Но интересно дежавю – «кому война, а кому мать родна». На любом «подарке» природы можно заработать. Например, в Европе резко вырос спрос на железнодорожные перевозки и прокат автомобилей. Соответственно, взлетели цены. Подсуетились и виноделы. Пепел вулкана – очень хорошее удобрение, и вино этого года, по их словам, будет обладать неповторимым вкусом, что, разумеется, поднимет его стоимость. А еще под пепел можно списать ряд недоработок. К примеру, не успели с перевозкой, не доставили в срок…

Украинское небо «не работало» около суток (17 апреля), но головной боли это доставило немало. В «Борисполе» разбушевавшиеся пассажиры намеревались прорваться в таможенную зону, чтобы, по их мнению, каким-то чудом вылететь, некоторые ночевали на вокзале, гостиницы в районе главного аэропорта были переполнены. Выехать из Украины можно было преимущественно наземным транспортом, причем за баснословные деньги. Некоторые ухитрялись переправиться через границу на такси. Естественно, вырос спрос на поезда, так что «Укрзализныце» пришлось дополнительно цеплять вагоны…

В субботу из «Борисполя» не удалось выполнить рейсы даже в те страны, воздушное пространство которых оставалось открытым. В частности, полностью или частично, по состоянию на 18 апреля, было закрыто авиасообщение с 24 государствами европейского континента. Среди 27 стран Евросоюза были нелетными Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Швеция, Польша, Венгрия, Голландия, Румыния, Сербия, Словения, Словакия и Великобритания. Парализовано авиасообщение также в Дании, Норвегии и Швейцарии. Кроме того, не летали самолеты с большей части Франции, Германии, с Севера Италии и Испании. В то же время, действовало авиасообщение в южных районах Испании, Португалии, Италии, Болгарии, Греции, Турции и на южной части Балканского полуострова.

Таким образом, украинские авиакомпании понесли значительные убытки, как и сам «Борисполь».

Впрочем, некоторые рейсы 18 апреля, хоть и с опозданием, но стали выполняться. Однако, это касалось только южных и восточных направлений – сначала стали летать в Египет, Турцию, ОАЭ, затем - Москву, Варшаву. Также был открыт Ашхабад, Тбилиси, Ташкент и т.д. Вся западная Европа оставалась закрытой…

Авиакомпания «Аэросвит» в воскресенье отменила утренние рейсы из Киева и Донецка в Москву (в это время украинские аэропорты не принимали и не отправляли самолеты), а также в европейские города, которые оставались закрытыми для воздушного сообщения: Будапешт, Варшаву, Прагу, Стокгольм, Софию, Белград, Гамбург, Неаполь, Ларнаку.

Тем не менее, авиакомпания обеспечила выполнение рейса в Нью-Йорк, затем в московском направлении и восточном. «Аэросвит» при возможности корректировал воздушные маршруты с целью облета зон распространения вулканического пепла.

Между тем, авиакомпании и аэропорты ставят под большой вопрос невозможность осуществления перелетов. Кстати, первым это стоит около 200 миллионов долларов в день, по данным европейских СМИ.

Таким образом, ущерб из-за закрытия значительной части европейского воздушного пространства оценивается в миллиарды евро. Убытки только одной финской авиакомпании Finair составляют 2,7 млн. долл. в день. Финансовые потери от отмены тысяч авиарейсов превосходят по масштабу последствия закрытия воздушного пространства рядом стран после террористических атак 11 сентября 2001 года. Мощнейший кризис в истории европейских авиаперевозок сейчас затронул 20 млн. пассажиров.

От огромной тучи минеральных частиц, которая протянулась от Полярного круга до Среднеземноморского побережья, пострадали не только авиакомпании и их пассажиры. Экономики стран также «болеют». К примеру, в Кении «холодильники» и составы переполнены продуктами и цветами. Крестьяне, которые зависят от экспорта продовольствия, находятся перед угрозой потери урожая.

Украинские аэропорты и авиакомпании пока не комментируют размер убытков. Гендиректор «Борисполя» вообще отказался предоставить какую-либо информацию, кроме как о выполнении/невыполнении рейсов.

В «АэроСвите» сообщили, что убытки есть однозначно, но сумму пока подсчитать сложно. По данным помощника генерального директора авиакомпании по связям с общественностью Сергея Куцего, к примеру, поскольку в субботу рейс из Бангкока приземлился в Симферополе вместо Киева, компания организовала развозку пассажиров в конечные пункты назначения. Кроме доставки в столицу, компания, в частности, направляла их в другие страны. В «АэроСвите» отмечают, что результатом данной ситуации может стать отток пассажиров с авиатранспорта. По прогнозу С.Куцего, убытки авиакомпании будут намного больше, чем после 11 сентября 2001 г. «Аэросвит» сегодня отменил только один рейс – Киев –Варшава.

В МАУ насчет убытков тоже нет определенности. По данным пресс-секретаря компании Евгения Сацкого, сегодня МАУ планирует провести заседание кризисного штаба. Компания уже выполнила рейсы Киев-Рим, Мадрид, Абу-Даби, ожидаются перелеты в Тбилиси, Вену и пр. Перелет в Мадрид находится под вопросом. В то же время, отменены рейсы во Франкфурт, Париж, Амстердам, Лондон, Брюссель, Берлин, Хельсинки.

Компания Визз Эйр также не сообщает размер убытков.

Возникает вопрос, как в Украине проверили наличие в воздухе вулканического пепла (вулканический пепел - один из продуктов измельчения магмы, состоит из частей пыли и песка менее 2 мм в диаметре - ред.) и насколько реальной является угроза выполнения полетов, как минимум, внутри страны. Известно, что вулканический пепел способен повредить двигатели самолетов, с другой стороны, многие европейские авиакомпании заявили, что решение о закрытии воздушных зон было принято по принципу «лучше перебдеть», т.к. достаточных исследований проведено не было. При этом ряд компаний начали осуществлять испытательные полеты, все прошло успешно. Впрочем, стремление авиакомпаний как можно скорее возобновить рейсы вполне понятно - ежедневные миллионные убытки "толкают" самолеты вверх, вынуждают смотреть в небо с, возможно, большим оптимизмом, чем следует по соображениям безопасности. Вопрос в том, насколько сами пассажиры должны торопить события, не имея гарантий, что взлет закончится посадкой, причем, посадкой на "этом", а не на "том" свете.

В Украине решение о запрете полетов принимается подразделением «Украэроруха» - Украэроцентром (Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения). «Если выяснится, что решение было принято необоснованно, в принципе, как пассажиры, так и авиакомпании могут обращаться в суды на орган, решение которого привело к потерям и убыткам», - прокомментировал представитель одной из украинских авиакомпаний.

Что касается возможности судебных разбирательств пассажиров с авиакомпаниями, то сие практически невозможно по причине того, что все случившееся подпадает под категорию форс-мажор. То есть, вины авиакомпании в природном катаклизме нет. Именно поэтому и ответственность снимается…

Ева Клименко (УНИАН)