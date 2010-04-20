Европа сегодня возобновляет авиаполеты

Европа сегодня утром возобновляет авиаполеты после 5 дней воздушного карантина, сообщает ПРАЙМ-ТАСС

Авиакризис, вызвавший затишье в небе и хаос на земле, уже признан тяжелейшим в мировой истории пассажирской авиации.

По словам директора европейского бюро по безопасности воздушной навигации - Евроконтроля Бо Редеборна в полном объеме полеты могут быть возобновлены только к четвергу, при условии, что активность исландского вулкана Эйяфьятлайокудль не усилится.

Решение о начале "постепенного возобновлении полетов с 8:00 по центральноевропейскому времени" /10:00 мск/ было принято в понедельник в ходе телеконференции министров транспорта 27 стран Евросоюза.

"Я счастлив сообщить, что принято решение о постепенном возобновлении полетов, начиная с 8 часов утра во вторник", - заявил по итогам встречи зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам транспорта Сийм Каллас.

По его словам также принято решение в ближайшее время "созвать еще одну внеочередную встречу министров транспорта сообщества для обсуждения практических вопросов ликвидации нынешнего авиакризиса".

"ЕС может гарантировать, что возобновление полетов над Европой будет безопасным", - заверил С.Каллас. "В вопросе безопасности полетов не может быть компромиссов, - подчеркнул он. - Мы должны опираться исключительно на научные данные и независимые экспертные оценки".

В свою очередь, министр транспорта председательствующей в ЕС Испании Хосе Бланко Лопес заявил на пресс-конференции в Мадриде, что обеспечение безопасности полетов будет осуществляться на основании принятых в понедельник рекомендаций Евроконтроля. По его словам, в соответствии с этими рекомендациями, Европа будет разбита на три зоны по степени содержания вулканического пепла в атмосфере, а соответственно, по степени риска для воздушной навигации.

Первая зона - это пространство расположенное ближе всего к исландскому вулкану с наивысшей концентрацией пепла в воздухе. Она пока останется закрытой. Вторая зона - зона, где отмечено наличие меньших концентраций пепла в воздухе "будет находиться под пристальным наблюдением". "Решения по возобновлению полетов в ней будут принимать национальные правительства в тесном взаимодействии друг с другом и с европейскими службами безопасности полетов", - подчеркнул он. Третья зона - это зона, которая будет объявлена свободной от вулканической пыли.

Министр отверг обвинения европейских авиакомпаний, что решение вопроса о возобновлении полетов заняло слишком много времени и ограничения были чрезмерно жесткими. "Главным остается вопрос безопасности. Воздушное сообщение не может быть полностью возобновлено, пока безопасность не будет гарантирована", - сказал он.

Облако вулканического пепла, образовавшееся при извержении исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, продолжает висеть над Европой на высоте 8,5-10 тыс м, занимая пространство, по которому проходит основная масса воздушных коридоров. Серьезную проблему представляет отсутствие точных методов дистанционного определения концентрации пыльно-пепельной взвеси в воздухе. Низкая плотность облака не позволяет засечь его локатором, космическая съемка в разных диапазонах частот пока также не дает точной картины. Для определения зоны распространения пыли европейские вулканологи и метеорологи пользуются математическими моделями.

Вулканический пепел представляет опасность для систем жизнеобеспечения самолета, может налипать на крылья и фюзеляж, ухудшая аэродинамику и обзор из кабины. Главная опасность заключается в возможности плавления пепла на турбинах двигателя, в результате чего образуется слой накипи, который приводит к остановке или выходу двигателя из строя.

Реальность опасности вулканического пепла в небе над Европой подтвердили военные источники. В пятницу вулканической пылью были повреждены двигатели двух финских истребителей-бомбардировщиков F-18. В понедельник американский военный источник сообщил в Брюсселе об аналогичных проблемах двух самолетов F-16, "одной из стран НАТО", совершавших плановый полет в европейском воздушном пространстве. Все самолеты вернулись на базы без происшествий, однако теперь им предстоит "дорогостоящий ремонт".

Начиная с 15 апреля 18 европейских стран полностью закрыли свое небо, остальные страны были вынуждены закрывать и открывать части своих воздушных пространств в зависимости от метеоусловий.

По данным Евроконтроля, начиная с 15 апреля было отменено свыше 63 тыс рейсов. Кризис затронул до 10 млн пассажиров, суммарные убытки от него превысили миллиард евро. Еврокомиссия уже пообещала помощь европейским авиакомпаниям, суммарный объем которой может достичь 250 млн евро за каждый день запрета полетов.

В то же время Еврокомиссия требует от самих авиакомпаний обеспечения гарантированных Евросоюзом прав пассажиров: все блокированные в аэропортах люди должны получать питание, медицинское обслуживание, и спальные места за счет авиакомпаний. Европейские авиакомпании также обязаны обеспечить им доставку до пункта назначения без дополнительных доплат. В то же время авиакомпании не будут выплачивать пассажирам предусмотренные европейским законодательством денежные компенсации за задержки полетов, поскольку они были вызваны форс-мажорными обстоятельствами.

Еврокомиссия также объявила о введении ряда исключений в визовый кодекс Шенгена, которые должны облегчить перемещение застрявших в Европе пассажиров.

О предстоящем сегодня частичном или полном открытии своих воздушных пространств уже объявили Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Швейцария, Румыния.