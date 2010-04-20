«АэроСвит» выполнил почти все международные рейсы

Авиакомпания «АэроСвит» – Украинские авиалинии» сегодня, в понедельник, 19 апреля, по состоянию на 21.00 (по киевскому времени) выполнила почти все запланированные к этому времени регулярные международные авиарейсы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, по состоянию на 21.00 был отменен лишь один рейс компании - в Варшаву.

«АэроСвит» постепенно восстанавливает обычный график работы, нарушенный из-за закрытия воздушного пространства ряда стран 16-18 апреля в связи с распространением над территорией Европейского континента облака вулканического пепла.

В частности, сегодня из Киева «АэроСвит» отправил пассажиров в Афины, Бангкок, Будапешт, Вильнюс, Дубай, Пекин, Прагу, Санкт-Петербург, Софию, Стамбул, Стокгольм и Тбилиси. Уже выполнены 4 полета в Москву: 3 – в аэропорт «Шереметьево» и один – во «Внуково». Также ожидается плановый вылет вечернего рейса в столицу России («Шереметьево»).

В то же время, рейсы по маршрутам Киев-Дели и Киев-Рига перенесены на утро 20 апреля, сообщили в пресс-службе авиакомпании.