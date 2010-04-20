Toyota отзывает 34 тыс. внедорожников Lexus GX460 и Land Cruiser Prado

Японский автогигант Toyota объявил сегодня, что отзывает в ряде стран, включая Россию, 34 тыс. внедорожников Lexus GX460 и Land Cruiser Prado для переналадки системы стабилизации. Как сообщили ИТАР-ТАСС в штаб-квартире корпорации, на резких поворотах на больших скоростях эти машины может заносить. Это происходит, полагают в Toyota, из-за недостаточной активизации компьютеризированной системы контроля за стабильностью /VSC/ автомобиля.

У отзываемых для ремонта внедорожников будет переналажено соответствующее программное обеспечение.

В России, как стало известно ИТАР-ТАСС, отзываются около 1000 Lexus GX460 и примерно 4 тыс Land Cruiser Prado. Ремонту подлежат также машины, проданные в США и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее Toyota согласилась заплатить в Соединенных Штатах штраф в размере почти 16,4 млн.долл., наложенные на компанию за то, что она не сообщала властям должным образом о проблемах с педалью тормоза в ее машинах. В то же время корпорация категорически отрицает то, что она сознательно скрывала эти данные. Ранее Toyota уже объявила об отзыве для ремонта более 8 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с педалями тормоза и газа.