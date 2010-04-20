ЕС продлил действие краткосрочных шенгенских виз тем,

ЕС продлил действие краткосрочных шенгенских виз для лиц, не успевших покинуть Европу из-за закрытия воздушного пространства. Об этом говорится в распространенном накануне заявлении еврокомиссара по внутренним делам Сесилии Мальмстрем.

"Еврокомиссия рекомендует странам-членам ЕС в виду экстренной ситуации принять специальные исключения по визовому законодательству", - отмечается в заявлении

Еврокомиссия "рекомендует продлить краткосрочные шенгенские визы, срок которых истек 15 апреля, однако их обладатели не смогли покинуть территорию ЕС из-за закрытия воздушного пространства".

"Срок действия визы автоматически продлевается до нормализации воздушного движения без необходимости обращаться за продлением визы", - подчеркивается в заявлении.

Для лиц, пересекавших европейское пространство транзитом, и не имеющих шенгенских виз, но, в силу форс-мажорных обстоятельств, вынужденных пересечь границу шенгенского пространства, временные визы должны быть выданы на границе.

Новый визовый кодекс Шенгена, вступивший в силу 5 апреля, "подвергся серьезному испытанию" беспрецедентным авиационным кризисом, говорится в заявлении, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Мы должны быть предельно гибкими, чтобы создать оптимальные условия, чтобы помочь возвращению всех пострадавших от этого кризиса на родину", - подчеркнула С.Мальмстрем.