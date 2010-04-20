АМК оштрафовал порт «Южный» на 1 млн. грн.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал морской порт «Южный» на 1 млн. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании АМК.

Как установил комитет, порт «Южный» на протяжении 2009 года и первого квартала 2010 года занимал монопольное положение на рынке услуг по обеспечению безопасности мореходства в пределах собственной акватории с долей 100%.

В частности, как выявили в АМК, порт создал неравные условия деятельности для субъектов хозяйствования, которые предоставляют грузовые услуги в пределах акватории порта.

Порт устанавливал разные скидки предприятия к портовым сборам – некоторым до 30%, другим – не предоставлял вообще, хотя мог предоставлять скидки до 50% в соответствии с постановлением Кабмина, в частности порт не предоставлял скидки для ООО «Трансинвестсервис», отмечалось на заседании.

Как сообщил глава АМК Алексей КОСТУСЕВ, существующее законодательство за злоупотребление монопольным положением позволяет наложить штраф до 10% годового оборота компании, что в данном случае для порта «Южный» могло составить сумму в размере до 150 млн. грн.

«Однако, учитывая позицию порта, мы наложили минимальный штраф», - отметил А.КОСТУСЕВ.

При этом порт обязали в десятидневный срок решить вопрос относительно предоставления скидок к сборам в порту, которые бы соответствовали монопольному законодательству.

Как сообщил и. о. зам. начальника порта «Южный», начальник юридического отдела Денис БУЛДАКОВ, нарушения, о которых говорилось на заседании АМК, были проведены предыдущим руководством порта.

Он также отметил, что порт на сегодня признает, что в обозначенный период имели место названные нарушения в порту.