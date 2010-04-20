Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила по телефону пресс-секретарь аэропорта Людмила ПЕТРИВ, опровергнув информацию, распространенную в СМИ, о закрытии аэропорта до 15:00.

По ее словам, на сегодняшний день не выполняются рейсы только в те аэропорты Европы, которые закрыты, в частности Париж, Брюссель, Дюссельдорф.