Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме
12:19, 20 апреля 2010Транспорт/Связь
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Закрыты Париж, Брюссель, Дюссельдорф
Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила по телефону пресс-секретарь аэропорта Людмила ПЕТРИВ, опровергнув информацию, распространенную в СМИ, о закрытии аэропорта до 15:00.
По ее словам, на сегодняшний день не выполняются рейсы только в те аэропорты Европы, которые закрыты, в частности Париж, Брюссель, Дюссельдорф.
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