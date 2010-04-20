«АэроСвит» сегодня выполняет все рейсы

Авиакомпания «АэроСвит» на вторник, 20 апреля, не отменяет ни одного рейса.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН помощник директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

«Нет ни одной отмены рейса», - сказал он.

По его словам, сегодня утром выполнен рейс в Ригу, перенесенный с 19 на 20 апреля. Это первый рейс в столицу Латвии с момента закрытия воздушной зоны из-за извержения вулкана. Рейс в Дели, перенесенный со вчера на сегодня, ожидается к выполнению.