МАУ отменила сегодня рейсы в Париж

Авиакомпания «Международный авиалинии Украины» (МАУ) отменила запланированные на сегодня рейсы в Париж, Амстердам, Франкфурт, Цюрих в связи с форс-мажорными обстоятельствами в результате извержения вулкана в Исландии. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь компании Евгения САЦКАЯ.

По ее словам, в то же время, ожидается, что сегодня будут выполнены рейсы в Лондон, а также Берлин.

Сегодня МАУ уже выполнила перелеты Львов-Мадрид, Киев-Вена, Одесса-Вена, Киев-Дубай, Киев-Лиссабон.

Как сообщал УНИАН, авиадвижение в значительной части Европы парализовано с 15 апреля из-за облака пепла от исландского вулкана Эйяфьяллайокуль.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Женеву, Дубаи, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Пулу, Дубровник, Сплит, Львов, Донецк, Одессу и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь». Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) –- 9,9% и другие акционеры – 6%.