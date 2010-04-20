ЮЗЖД увеличила количество вагонов в международных поездах

В связи с отменой авиарейсов в результате извержения исландского вулкана Эйяфьяллайокуль, Юго-Западная железная дорога в период с 17 по 22 апреля включила дополнительно 36 вагонов в поезда международного сообщения.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, вагоны включены в поезда Киев-Москва, Киев-Берлин, Киев-Варшава для организации перевозок пассажиров.

Напомним, «Укрзализныця», в связи с отменой авиарейсов, для обеспечения вывоза пассажиров 17 и 18 апреля дополнительно включила 193 вагона в поезда.