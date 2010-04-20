Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила по телефону пресс-секретарь аэропорта Людмила ПЕТРИВ, опровергнув информацию, распространенную в СМИ, о закрытии аэропорта до 15.00. По ее словам, на сегодняшний день не выполняются рейсы только в те аэропорты Европы, которые закрыты, в частности Париж, Брюссель, Дюссельдорф.

Авиакомпания «АэроСвит» на вторник, 20 апреля, не отменяет ни одного рейса.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН помощник директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

«Нет ни одной отмены рейса», - сказал он.

По его словам, сегодня утром выполнен рейс в Ригу, перенесенный с 19 на 20 апреля. Это первый рейс в столицу Латвии с момента закрытия воздушной зоны из-за извержения вулкана. Рейс в Дели, перенесенный со вчера на сегодня, ожидается к выполнению.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) в понедельник, 19 апреля, доставила из Турции и Египта в Украину всех пассажиров ранее задержанных чартерных рейсов. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба компании.

По данным компании, во вторник, 20 апреля, чартерный рейс Киев – Таба планируется к выполнению без задержек.

В целом, в связи со сложившейся форс-мажорной ситуацией из-за извержения вулкана в Исландии, в период с 15 по 18 апреля авиакомпания МАУ вынуждена была задержать 11 чартерных рейсов, вылетающих из Украины, и отменить один чартерный рейс.

«В течение шести последних дней авиакомпании и аэропорты Европы сталкиваются с беспрецедентным закрытием воздушного пространства, связанным с опасностью вулканических выбросов в атмосферу. Это один из таких рисков, который никто не мог предвидеть и который наносит огромный ущерб всей авиационной отрасли. Обеспечение безопасности полетов является нашим главным приоритетом, и мы не будем выполнять рейсы при наличии угрозы безопасности», - отметил президент МАУ Юрий МИРОШНИКОВ. По его словам, авиакомпания не несет ответственности за закрытие воздушного пространства.

В связи с тем, что ограничения полетов в воздушном пространстве ряда регионов могут быть продлены, пассажирам чартерных рейсов рекомендуется уточнять информацию о времени вылета у своих туроператоров. Авиакомпания рекомендует пассажирам не выезжать в аэропорт до тех пор, пока у них не будет точной информации о том, что рейс выполняется.

Авиакомпания «Международный авиалинии Украины» (МАУ) отменила запланированные на сегодня рейсы в Париж, Амстердам, Франкфурт, Цюрих в связи с форс-мажорными обстоятельствами в результате извержения вулкана в Исландии. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь компании Евгения САЦКАЯ.

По ее словам, в то же время, ожидается, что сегодня будут выполнены рейсы в Лондон, а также Берлин.

Сегодня МАУ уже выполнила перелеты Львов-Мадрид, Киев-Вена, Одесса-Вена, Киев-Дубай, Киев-Лиссабон.

Как сообщал УНИАН, авиадвижение в значительной части Европы парализовано с 15 апреля из-за облака пепла от исландского вулкана Эйяфьяллайокуль.

Польские авиационные власти со вторника вновь закрыли авиадвижение над территорией Польши, которое было частично возобновлено в понедельник.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил пресс-секретарь Polskiej Agenci Čeglugi Powietrznej (PAZP) Гжегож ГЛЕБОВИЧ.

Он сказал, что гражданские авиарейсы запрещены на всех аэродромах в стране.

Запрещение будет действовать, пока не будет объявлено о его отмене.

В то же время пресс-секретарь сообщил, что только на севере Польши разрешено транзитное движение рейсовых самолетов на высоте более 6,1 км.

Европа постепенно открывает воздушное пространство для полетов.

Об этом сообщают сегодня информационные агентства, в частности, “Франс-пресс”.

По данным агентств, в Бельгии аэропортам разрешено принимать самолеты, начиная с 8.00, в то же время вылеты предусматриваются не ранее 14.00.

В Дании пока сохраняется запрещение на взлет и посадку, в то же время она открыла транзитное пространство на высоте более 6 тыс. метров.

Франция также частично открыла воздушное пространство, что дало возможность авиакомпании Air France заявить о том, что сегодня самолеты из аэропортов Париж-Шарль де Голль и Париж-Орли будут осуществлять вылеты по нормальному графику в Марсель, Ниццу, Бордо, Тулузу и на Корсику. Вылеты в европейских направлениях откроются не ранее 12.00.

В Великобритании на сегодня закрыты все полеты. Вместе с тем, компания British Airways надеется начать вылеты на дальние расстояния с 16.00.

На севере Италии также постепенно открываются аэропорты. Сегодня первые вылеты осуществлены из аэропортов Милан-Мальпенса и Милан-Линате.

В Венгрии с 2.00 действует частичное запрещение на полеты - запрещение летать на высоте ниже 6 тыс. метров над частью территории страны. В Будапеште не исключают возможности распространить эти правила на всю страну в ближайшие часы.

В Ирландии воздушное движение остается закрытым, по меньшей мере, до 12.00. В то же время в Латвии воздушное пространство полностью открыто с 8.00.

В Норвегии, которая первой начала закрывать свое воздушное пространство еще в прошлый вторник, 14 апреля, начиная с пятницы, 16 апреля, происходит постепенное открытие авиационного движения. Вместе с тем, сегодня утром было опять закрыто движение по коридорам на южном западе страны. Воздушные коридоры над Осло остаются открытыми.

В Польше авиационное движение закрыто до конца сегодняшнего дня, разрешены лишь транзитные перелеты на высоте более 6 тыс. метров.

Швейцария сегодня полностью возобновила авиационное движение. По информации Федерального бюро гражданской авиации, концентрация вулканического пепла в небе над Швейцарией значительно уменьшилась, а пробные полеты продемонстрировали возможность открытия авиационного движения.

Как сообщал УНИАН, авиадвижение в значительной части Европы парализовано с 15 апреля из-за пепла от исландского вулкану Ейяфьятлайокудль.

Европейские чиновники после заседания Совета министров по вопросам транспорта ЕС 19 апреля пообещали постепенное открытие авиационного движения, начиная с сегодняшнего дня, 20 апреля.

В то же время, как сообщал УНИАН, британские метеорологи сообщили, что Исландский вулкан Ейяфьятлайокудль, извержение которого ранее почти прекратилось, вновь "заработал" вечером 19 апреля. "Вулкан ранее практически прекратил извергаться, но сейчас извержение опять продолжается, вулканический пепел выбрасывается на высоту от 10 до 15 тысяч футов (от 3 до 4,5 тысячам метров)", - говорится в прогнозе распространения вулканического пепла. В предыдущем сообщении ученые заявляли, что вулкан снизил активность и выбрасывал пепел на высоту не более 200 метров.

По данным прогноза, во вторник туча вулканического пепла над севером Евразии и Атлантикой значительно не изменится, и не будет двигаться дальше на запад. Одно из пятен, расположенное на высоте ниже 6 тысяч метров, протянется узкой полосой от восточного побережья Канады через юг Гренландии и Европу к центру Западной Сибири.

(УНИАН)