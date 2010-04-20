Nissan на день остановит конвейер из-за вулкана

Nissan Motor Co приостановит три производственные линии на двух заводах в Японии в среду из-за нехватки комплектующих, вызванной перебоями в воздушном сообщении с Европой, сообщает Рейтер.

Пресс-секретарь третьего по величине автопроизводителя Японии сообщил, что компания пока не приняла решение о продолжительности остановки производства.

Nissan испытывает нехватку датчиков давления воздуха из Ирландии.

Компания ожидает, однодневная остановка производства снизит объем выпуска менее чем на 2.000 автомобилей.