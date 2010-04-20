УЗ задействует для летних перевозок свыше 6 тыс. вагонов

Для обеспечения летних пригородных перевозок в этом году железнодорожники задействуют 6 297 пассажирских вагонов, среди них 1 798 вагонов, которые оборудованы системой кондиционирования воздуха.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, с целью поддержки надлежащего санитарно-технического состояния пассажирских вагонов на железных дорогах проведен технический осмотр и уже работает 21 вагономоющий комплекс. К началу летних перевозок будет дополнительно подготовлено свыше 100 тыс. комплектов постельного белья.

Также железные дороги позаботятся о детях, в частности, будет сформировано 5 составов для назначения специальных «детских» поездов, которые будут доставлять детей к местам отдыха. Все эти поезда будут оборудованы мерами (ремнями безопасности) предосторожностей для предотвращения падения с верхних полок.

Для оформления проездных документов в дальнем и пригородном сообщении готовятся к открытию 175 дополнительных касс: 16 на Донецкой железной дороге, 15 - на Одесской, 17 - на Южной, 44 - на Юго-западной, 83 - на Приднепровской.

С целью улучшения качества и культуры обслуживания пассажиров, усовершенствования системы предоставления услуг, содействия обмену передовым опытом и повышения уровня профессионального мастерства, на железных дорогах Украины проводится конкурс на звание «Лучший проводник» среди проводников пассажирских вагонов и вагонов мотор-вагонного подвижного состава. Финальная часть его будет проведена в конце мая в Харькове.