Сегодня, начиная с 9.00 по киевскому времени, воздушное пространство Украины было полностью открыто для полетов. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, все украинские аэропорты работают в штатном режиме, принимают и дают разрешение на вылет воздушных судов.

При этом, по указанию Госавиаадминистрации, перед принятием решения на вылет авиакомпании должны тщательным образом отслеживать прогнозы распространения тучи вулканического пепла в районе запланированного маршрута.

Что касается работы международного аэропорта «Борисполь», то исключительно из-за ограничения в воздушном пространстве в некоторых странах Европы, украинскими авиакомпаниями не были выполнены ряд международных регулярных рейсов из аэропорта:

«Международные авиалинии Украины»: рейс №AUI101Киев (Борисполь) – Амстердам (Нидерланды), AUI102 Амстердам – Киев (Борисполь), AUI401 Киев (Борисполь) – Франкфурт (ФРГ), AUI402 Франкфурт – Киев (Борисполь), AUI470 Киев (Борисполь) – Париж (Франция), AUI471 Париж – Киев (Борисполь), AUI747 Киев (Борисполь) – Ницца (Франция), AUI748 Ницца – Киев (Борисполь). «Аэрочартер» не выполнил рейсы UCR596 Лейпциг (ФРГ) – Киев (Борисполь), UCR138 Люксембург – Киев (Борисполь). Компания «Визз Эйр Украина»: WAU949 Киев (Борисполь) – Кельн (ФРГ), WAU950 Кельн – Киев (Борисполь), WAU951 Киев (Борисполь) – Любек (ФРГ), WAU952 Любек – Киев (Борисполь).

О последующих возможных изменениях в воздушном пространстве Украины по причине перемещения тучи вулканического пепла (извержение вулкана в Исландии) будет проинформировано.