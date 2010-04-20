Шевчук: От намерения КМУ в 8 раз повысить сборы за радиочастоты

Намерение Кабинета министров Украины в 8 раз повысить сборы за использование радиочастот ударит, прежде всего, по карману абонентов и является недопустимым в стране с рыночной экономикой.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН народный депутат, председатель Всеукраинского объединения работодателей в области телекоммуникаций Олег ШЕВЧУК, комментируя такие намерения правительства.

Он отметил, что намерение правительства в 8 раз повысить сборы за использование радиочастот невозможно объяснить исключительно термином «непрофессионализм». Такие методы наполнения бюджета недопустимы в стране с рыночной экономикой.

Он считает, что деньги в телекоммуникациях «стоит зарабатывать на другом» - одна только эффективно проведенная конверсия частот и объявление конкурсов на получение лицензий на связь нового поколения может принести бюджету не один миллиард гривень. «Повышать же плату за использование частот – это перекладывать груз финансовой ответственности на плечи абонентов», - считает О.ШЕВЧУК.

По его словам, уровень рентабельности мобильных операторов достаточно высок, но не настолько, чтобы безболезненно пропускать подобные управленческие решения. О.ШЕВЧУК уверен, что правительство «столкнется с достаточно жесткой реакцией» участников рынка, которые постараются не опустить настолько огульно непрофессиональных действий власти.

По мнению О.ШЕВЧУКА, более жесткую позицию в этом вопросе обязана занять Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС). Он считает, что члены НКРС «как-то вяло отреагировали» на столь нерыночный проект решения правительства. "Задача регулятора заключается как раз в том, чтобы обеспечить приемлемые условия для развития рынка и предоставления качественной и недорогой услуги населению". – отметил он.