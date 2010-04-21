Вчера рейсы «АэроСвита» не смогли принять только в 2 городах Европы

Во вторник, 20 апреля, последствия выбросов в атмосферу вулканического пепла, хоть и незначительно, но сказались на полетах компании «АэроСвит – украинские авиалинии». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Перевозчик выполнил 24 из 26 пар регулярных международных авиарейсов, запланированных на этот день, включая 6 рейсов из Киева в города Центральной и Южной Европы. В целом, 20 апреля «АэроСвит» обслужил 17 регулярных международных маршрутов из Киева и 7 – из регионов Украины (из Днепропетровска, Донецка, Одессы и Симферополя).

В частности, во вторник компания доставила пассажиров в Баку, Будапешт, Дели, Дубай Ларнаку, Москву, Неаполь, Нью-Йорк, Прагу, Стамбул, Тбилиси, Тель-Авив, а также осуществила свои первые собственные полеты в Кишинев и Ригу.

В то же время, 20 апреля вновь был отменен рейс в Варшаву в связи с закрытием воздушного пространства Польши. А рейс в Стокгольм – перенесен на утро среды, 21 апреля, из-за запрета на полеты над юго-восточным регионом Швеции в темное время суток.

Как сообщалось, в Европе восстанавливается авиасообщение, которое было блокировано из-за облака вулканического пепла.

Одной из первых открыла свое воздушное пространство Великобритания, сообщает Ночью заработал лондонский аэропорт «Хитроу», который считается крупнейшим в мире по числу пассажиров.

Воздушные гавани готовятся открыть Дания и Польша, аэропорты Венгрии, Словакии, Норвегии и Финляндии будут работать по особому графику.

Ситуация с авиасообщением постепенно нормализуется также в Бельгии, Италии и Швейцарии.

Воздушное пространство Германии пока остается закрытым, взлеты и посадки разрешены только в аэропортах Бремена и Гамбурга.