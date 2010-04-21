МАУ планирует выполнить все сегодняшние рейсы

Все регулярные и чартерные рейсы МАУ запланированы к выполнению в среду, 21 апреля. Об этом сообщается на сайте МАУ.

В то же время в компании отмечают, что расписание может изменяться.

В частности, существует риск, что некоторые из этих рейсов могут быть отменены в том случае, если воздушное пространство в пунктах прибытия останется закрытым 21 апреля. В частности, воздушное пространство в зонах Лондона и Франкфурта, по состоянию на 22.30 20 апреля, было закрыто.

Предварительно перенесён вылет рейса PS401 Киев - Франкфурт на 13:00.

Время вылета рейса PS501 Киев - Лондон перенесено на 14:00 по местному времени.

«В случае отмены рейса, мы можем предложить полный возврат стоимости билета (тариф, аэропортовые таксы и топливный сбор). Пассажиры могут приобрести новые билеты на сайте, по телефону, в кассе, в любом представительстве МАУ или туристическом агентстве», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Европе восстанавливается авиасообщение, которое было блокировано из-за облака вулканического пепла.

Одной из первых открыла свое воздушное пространство Великобритания. Ночью заработал лондонский аэропорт «Хитроу», который считается крупнейшим в мире по числу пассажиров.

Воздушные гавани готовятся открыть Дания и Польша, аэропорты Венгрии, Словакии, Норвегии и Финляндии будут работать по особому графику.

Ситуация с авиасообщением постепенно нормализуется также в Бельгии, Италии и Швейцарии.

Воздушное пространство Германии пока остается закрытым, взлеты и посадки разрешены только в аэропортах Бремена и Гамбурга.