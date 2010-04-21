В Польше возобновлено авиасообщение.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня сообщило Польское агентство гражданской авиации (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - PAŻP).

В то же время агентство предупреждает, что ситуация может измениться.

"PAŻP рекомендует быть особенно осторожными во время выполнения рейсов. Просим знакомиться с актуальными навигационными предупреждениями и удостовериться перед выполнением рейса в том, что он может быть безопасным", - отмечается в сообщении.

Авиасообщение разрешено с сегодняшнего дня с 7 часов утра по польскому времени (8.00 по киевскому).

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 апреля, PAŻP закрыла авиасообщение после частичного возобновления на несколько часов в понедельник.

В стране были запрещены посадки и отправления самолетов из всех аэропортов. Над страной могли летать только транзитные самолеты на высоте выше 6,1 км.

Польское агентство гражданской авиации закрыло авиапространство 16 апреля, когда над территорией страны появилось облако вулканического пепла после извержения вулкана в Исландии 14 апреля.