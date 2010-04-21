В Европе были отменены почти 100 тысяч авиарейсов

Отменены почти 100 тысяч рейсовВоздушное сообщение над европейским континентом постепенно восстанавливается. 20 апреля были совершены около половины всех обычных рейсов. Но в Германии большинство самолетов оставались на земле, сообщает Немецкая волна

Спустя почти неделю после первых запретов на полеты над Европой, связанных с извержением исландского вулкана, воздушное сообщение начинает восстанавливаться. Во вторник, 20 апреля, в европейских аэропортах на стартовую полосу вырулил каждый второй самолет: было выполнено 14000 из 27,5 тысячи рейсов, сообщает информационное агентство DAPD. В этот день было открыто 75 процентов воздушного пространства над европейским континентом.

"Ситуация сегодня улучшилась", - заявили в Европейской организации по безопасности воздушного сообщения Eurocontrol. Эксперты организации предполагают, что в ближайшие дни воздушные перевозки в Европе будет постепенно восстановлено. По данным Eurocontrol, с четверга, 15 апреля, в общей сложности были отменены более 95 тысяч рейсов.