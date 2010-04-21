ПЖД увеличила количество дополнительных поездов

Приднепровская железная дорога после изучения спроса на перевозки увеличила количество дополнительных пассажирских поездов на майские праздники с девяти до пятнадцати составов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, назначены семь поездов сообщением „Симферополь–Киев” отправлением из столицы Крыма 29 и 30 апреля, 4, 5 и 8 мая. Поезд № 248/247 Запорожье–Киев–Днепропетровск будет отправляться из Запорожья 4, 10 мая, из Киева – 5, 11 мая.

Также с 3 по 10 мая назначены два поезда сообщением „Севастополь-Москва” и „Симферополь- Москва”.

Дополнительный поезд «Симферополь – Львов» отправится из Крыма 29 апреля, из Львова – 30 апреля.

На территории Приднепровской железной дороги с 29 апреля по 7 мая будут курсировать четыре дополнительных пассажирских поезда сообщением „Днепропетровск-Симферополь”, „Кривой Рог-Симферополь”, „Днепропетровск–Симферополь-Запорожье”.