Сегодня в Европе будет выполнено 15 тыс. авиарейсов из обычных 28 тыс.

Евроконтроль – Европейская организация по безопасности полетов – ожидает, что сегодня в Европе будет выполнено около 15 тыс. авиарейсов из обычных 28 тыс.

Как сообщает AFP, об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Евроконтроля Кайла ЭВАНС.

По ее словам, воздушное сообщение в Европе постепенно возобновляется, хотя отдельные ограничения сохраняются сегодня утром, в частности, в Великобритании, Ирландии, Франции, в отдельных секторах Центральной Европы и странах Балтии.

Как сообщал УНИАН, авиасообщение в значительной части Европы парализовано с 15 апреля из-за выбросов пепла исландского вулкана Эйяфьяллайокуль.

Европейские авиакомпании начали возобновлять рейсы самолетов с 20 апреля. Вчера стали постепенно открываться аэропорты Бельгии, Франции, Италии, Норвегии, Швейцарии, Латвии. Сегодня ночью заработал британский аэропорт “Хитроу”.