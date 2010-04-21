Авиакомпания «Мотор Сич» откроет авиарейсы «Киев–Тернополь»

Авиакомпания «Мотор Сич» с мая текущего года планирует открыть авиарейсы «Жуляны» (Киев) – Тернополь».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующие договоренности были достигнуты сегодня во время совещания по возобновлению работы Тернопольского аэропорта при участии главы областной государственной администрации Ярослава СУХОГО, председателя областного совета Алексея КАЙДЫ, директора авиакомпании «Мотор Сич» Геннадия МАСЛОВА, руководителей областного коммунального предприятия «Тернопильавиаавтотранс» и структурных подразделений ТОГА и облсовета.

Предварительно решено авиарейсы осуществлять два раза в неделю – в понедельник и пятницу. Кроме того, рассматривается возможность в курортный сезон осуществлять авиарейсы по маршруту «Тернополь– Жуляны (Киев) –Симферополь».

Стоимость билета на авиарейсы пока согласовывается.

Участники совещания заверили, что Тернопольский аэропорт готов к принятию самолетов, уже решен вопрос с местом пребывания и отдыха летного экипажа, ведется реконструкция помещений, необходимых для полноценного функционирования аэропорта.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Мотор Сич» созданна в 1984 году и входит в структуру ОАО «Мотор Сич». Парк авиакомпании состоит из пассажирских и транспортных самолетов и вертолетов, в частности, Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-74ТК-200, Ан-140.