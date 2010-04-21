«Хорс» с 23 апреля возобновит рейсы в Симферополь

Авиакомпания «Хорс» с 23 апреля возобновит регулярные рейсы в Симферополь из аэропорта «Киев» (Жуляны).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент авиакомпании «Хорс» Сергей ТОМЧАНИ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, полеты будут осуществляться самолетом McDonnell Douglas 82 на 142 места.

Вылет из Киева будет осуществляться в 19:00 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам, в Симферополь самолет будет прибывать в 20:30.

Вылет из Симферополя будет осуществляться в 8:00 по вторникам, средам, четвергам и пятницам (прибытие в Киев в 9:30), и в 19:00 по воскресеньям (прибытие в Киев - в 20:30).

Напомним, что в октябре 2009 г. авиакомпания приостановила выполнение рейсов Киев-Симферополь на время действия зимнего расписания полетов. Рейс Киев-Симферополь был запущен с 23 июня 2009 г.

Справка УНИАН. Флот ООО «Авиакомпания «Хорс» (г. Киев) состоит из восьми самолетов McDonnell Douglas (Boeing) MD-82, пяти McDonnell Douglas (Boeing) MD-83, одного McDonnell Douglas DC9-51 и одного самолета бизнес класса Learjet-60. Все самолеты производства McDonnell Douglas проходят техническое обслуживание, вплоть до формы "А", в одобренной организации по ТО авиакомпании "Хорс".

По итогам 2009 года авиакомпания «Хорс» налетала 14 700 часов и перевезла 1 млн. 211 тыс. пассажиров.