Собрание акционеров «АэроСвита» снова не состоялось

Внеочередное собрание акционеров авиакомпании «АэроСвит», намеченное на 21 апреля, вновь не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщил по телефону в комментарии УНИАН секретарь наблюдательного совета «АэроСвита» Максим ЮХИМЕНКО.

«В очередной раз собрание не состоялось… Прослеживается неконструктивная позиция двух акционеров - Фонда госимущества и «ГенАвиа-Инвеста», - сказал он.

По словам М. ЮХИМЕНКО, акционерами авиакомпании, в том числе и с Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ), была проведена работа по предложениям относительно изменений в Уставе компании, и стороны пришли к общему мнению. С учетом этого, неявка представителей ФГИУ на запланированное собрание акционеров ЗАО «АэроСвит» вызывает как минимум удивление.

При этом он добавил, что ООО «ГенАвиа-Инвест» не давал никаких предложений, которые вносятся в повестку дня.

«Очередная неявка на собрание акционеров ФГИУ и компании «ГенАвиа-Инвест» может говорить о каких-то договоренных действиях с их стороны, направленных на срыв принятия на общем собрании жизненно важных решений для авиакомпании. Непринятие вынесенных вопросов на общем собрании акционеров тормозит дальнейшее развитие авиакомпании», - отметил секретарь наблюдательного совета «АэроСвита».

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «АэроСвит» несколько раз в этом году и в конце прошлого года пыталась провести собрания акционеров, однако они не были проведены из-за отсутствия кворума.

Акционеры ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» 21 апреля т.г. на своем внеочередном собрании планировали рассмотреть вопрос о внесении изменений в устав ЗАО путем изложения его в новой редакции, а также изменений в положения, регламентирующие внутреннюю деятельность общества. Необходимость актуализации Устава авиакомпании вызвана потребностью привести учредительные документы «АэроСвита» в соответствие с новой редакцией Закона Украины «Об акционерных обществах».

Кроме того, планировалось рассмотреть вопросы отзыва и избрания исполнительного органа общества, председателя и членов набсовета компании, а также председателя и членов ревизионной комиссии ЗАО и пр.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Уставный фонд компании составляет 19,36 млн. грн.

Фонд госимущества Украины владеет 22,3941% акций «АэроСвита», ООО «ГенАвиа-Инвест» – 24,999%.

Чистый убыток компании за 2008 год составил 405,3 млн. грн. против чистой прибыли за 2007 год в размере 21,7 млн. грн.