Янукович осмотрел новый терминал

Председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ ознакомили Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с ходом строительных работ в международном аэропорту «Харьков».

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЯРОСЛАВСКИЙ и М.ДОБКИН показали Президенту презентационные стенды с графиками финансирования и ведения строительных работ в аэропорту.

А.ЯРОСЛАВСКИЙ заверил Президента, что при условии соблюдения графиков финансирования реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта будет завершена к ноябрю текущего года.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове состоится встреча президентов Украины В.ЯНУКОВИЧА и Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, в ходе которой главы государств будут обсуждать перспективы межрегионального сотрудничества пограничных регионов.

Также ожидается, что президенты уделят значительное внимание взаимодействию двух государств в энергетической сфере.

Кроме этого, планируется подписание меморандума о сотрудничестве между пограничными областями Украины и Российской Федерации.