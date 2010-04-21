В Ивано-Франковской области перевозки грузов уменьшились

В Ивано-Франковской области в І квартале объемы перевозок грузов года предприятиями железнодорожного и автомобильного транспорта области уменьшились на 5,2%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 1,1 млн. тонн. Грузооборот составил 366,4 млн. т/км, что на 17,3% больше аналогичного прошлогоднего.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Больше половины грузов (50,8%) перевезено автомобильным транспортом. В сравнении с янтарем-мартом прошлого года, объемы грузовых перевозок автотранспортом увеличились на 38,6%, железной дорогой – сократились на 15,7%.

Услугами автомобильного, железнодорожного, авиационного и троллейбусного транспорта воспользовалось 24,1 млн. пассажиров, что на 14,2% меньше, чем за январь-март 2009 года. Наибольшая доля пассажирских перевозок осуществлена автомобильным транспортом – 69,8% или 16,8 млн. пассажиров, из которых 11,8 млн. (70,4%) воспользовалось автотранспортом физических лиц – предпринимателей.