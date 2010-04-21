Германия открыла свое воздушное пространство

Германия в среду, 21 апреля, открыла свое воздушное пространство, которое в течение нескольких дней было закрыто для полетов по соображениям безопасности из-за облака вулканического пепла. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Tagesschau.

Полностью открыты для полетов аэропорты Гамбурга, Бремена, Ганновера, Берлина, Франкфунта-на-Майне. По данным FOCUS, к утру 21 апреля все еще не работали аэропорты Дрездена, Лейпцига и Эрфурта.

По словам представителей управления воздушного транспорта ФРГ, возобновление полетов на всей территории Германии будет проходить поэтапно и, как ожидается, будет полностью восстановлено сегодня днем.

Частично полеты были возобновлены еще во вторник, 20 апреля. Они осуществлялись в ручном режиме, вся ответственность за полет, в том числе за расхождение с другими воздушными судами, ложилась на экипаж. Наземные диспетчерские службы подключались к ведению самолета только на эшелоне от 6000 метров.

Сообщается, что в результате нескольких дней простоя немецкие авиакомпании понесли многомиллионные убытки. Представители авиаперевозчиков не исключили, что обратятся к правительству за финансовой помощью.