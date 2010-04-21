Аэропорт в Жулянах намерен инвестировать 430 млн. грн.

Коммунальное предприятие «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) намерено инвестировать 430 млн. грн. в строительство нового международного пассажирского терминала аэропорта, который планируется ввести в эксплуатацию до проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный директор аэропорта «Киев» Валерий ПОЛИЩУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в течение трех месяцев будет завершена разработка проектной документации нового терминала, и в конце года уже будут начаты строительные работы. Завершение строительства запланировано на конец 2011 года.

При этом он добавил, что новый терминал будет модульного типа и построен из легких конструкций, и будет иметь три уровня - два уровня по 6 тыс. кв. м каждый, а третий уровень - под представительства авиакомпаний.

Также В.ПОЛИЩУК сообщил, что пропускная способность нового терминала будет составлять 320 пассажиров в час с последующим увеличением до, как минимум, 1000 пассажиров в час.

В.ПОЛИЩУК отметил, что кроме того, уже практически завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы и осталось только установить светосигнальную систему.

Также параллельно со строительством нового терминала аэропорт планирует провести реконструкцию существующего терминала.

Как сообщал УНИАН, в августе 2009 года аэропорт «Киев» (Жуляны) объявил открытые торги на изготовление проектной документации по реконструкции существующего терминала и строительству нового международного терминала аэропорта. Срок разработки документации – до 30 сентября 2010 года.

Напомним, в середине июня 2009 года генеральный директор аэропорта Сергей НИКИФОРОВ заявил, что аэропорт «Киев» (Жуляны) объявил тендер на проектирование терминала. После определения проектанта проект должен будет пройти государственную экспертизу, после чего будет объявлен очередной тендер – уже на генподрядчика строительства терминала аэропорта.

Справка УНИАН. В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные генеральным планом подготовки к Евро-2012.

До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Пропускная способностью аэровокзала – 300 пассажиров в час.

После реконструкции аэродрома аэропорт сможет принимать большие самолеты типа В-737 и более низкие по классу.