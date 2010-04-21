Убытки авиакомпаний из-за вулкана превысили 1,7 млрд. долларов

Приблизительные убытки авиакомпаний, вызванные сбоем в авиасообщении из-за исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, с 15 по 20 апреля превысили 1,7 миллиарда долларов. Такие данные приводятся на официальном сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает Лента.ру.

В период с 17 по 19 апреля, когда перебои в воздушном сообщении были наиболее значительны, убытки авиаперевозчиков в день составляли 400 миллионов долларов.

По данным IATA, текущий кризис затронул 29% мирового авиасообщения. Жертвами авиакризиса ежедневно становились 1,2 миллиона человек.

Ограничения на пассажирские рейсы в связи с выброшенным облаком пепла из вулкана Эйяфьятлайокудль начались 14 апреля. 15 апреля Великобритания и Дания, а позднее и другие европейские страны ввели запрет на полеты. Авиасообщение из-за угрозы попадания пепла в двигатель самолета было прекращено практически во всем европейском регионе.

20 апреля IATA официально объявила о безопасности осуществления полетов над Европой. Ранее в тот же день воздушное пространство открыла Великобритания. До этого запреты на полеты сняли Шотландия, Норвегия и Польша. Сегодня свое воздушное пространство открыла Германия.