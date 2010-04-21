«Хорс» планирует увеличить перевозку пассажиров

ООО «Авиакомпания «Хорс» (Киев) планирует в 2010 году увеличить перевозку пассажиров на 50%, по сравнению с 2009 годом, до более чем 1,8 млн. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент авиакомпании «Хорс» Сергей ТОМЧАНИ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в первом квартале компания перевезла 345 тыс. человек.

Также С.ТОМЧАНИ отметил, что до конца лета компания намерена приобрести еще три самолета McDonnell Douglas MD-82/MD-83.

Справка УНИАН. Флот ООО «Авиакомпания «Хорс» (Киев) состоит из восьми самолетов McDonnell Douglas (Boeing) MD-82, пяти McDonnell Douglas (Boeing) MD-83, одного McDonnell Douglas DC9-51 и одного самолета бизнес класса Learjet-60. Все самолеты производства McDonnell Douglas проходят техническое обслуживание, вплоть до формы "А", в одобренной организации по ТО авиакомпании "Хорс".

«Хорс» планирует совместно с Киевским авиаремонтным заводом 410 ГА организовать Центр технического обслуживания самолетов типа MD-80 и ДС9-51. Этот центр будет выполнять А-, B- и С-чеки на этих типах ВС.

Авиакомпания также закончила процесс установки тренажера MD-80 на заводе 410 ГА. На данный момент проводятся окончательные тесты для ввода тренажера в эксплуатацию.

По итогам 2009 года авиакомпания «Хорс» налетала 14 700 часов и перевезла 1,211 млн. пассажиров.