Терминал аэропорта «Харьков» будет готов к 23 августа

Новый терминал международного аэропорта «Харьков» будет введен в эксплуатацию 23 августа, к дню города Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам координатор подготовки Харькова к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и главный инвестор Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

«Через четыре месяца приезжайте пить шампанское», - сказал он.

А.ЯРОСЛАВСКИЙ заверил, что строительство терминала уже на завершающем этапе, «остаются лишь отделочные работы».

Он также добавил, что реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта будет завершена до ноября текущего года.

«Что касается полосы, то в этом году 562 млн. – основной удар, и до ноября мы все тоже должны закончить», - подчеркнул он.

А.ЯРОСЛАВСКИЙ подчеркнул, что строительство терминала ведется исключительно на средства «обычного парня из Харькова», а взлетно-посадочной полосы – за счет государственного бюджета и средств основного инвестора – компании «Нью системс АМ» и холдинга DCH.

Справка УНИАН. Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012 реализовывает группа DCH - одна из крупнейших бизнес-групп Украины. Бенефициар – А.ЯРОСЛАВСКИЙ. Программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в частности стадиона «Металлист») и международного аэропорта «Харьков».

Основные характеристики международного аэропорта «Харьков» в 2012 году: общая площадь нового терминала 20 тысяч квадратных метров, пропускная способность нового терминала – 650 пас./час, длина взлетно-посадочной полосы – 2470 м, общая площадь перрона – 136 тысяч квадратных метров, количество мест стоянок самолетов – 28, тип воздушных судов, которые будут обслуживаться, - В-737, А-320.

Основные характеристики аэропорта «Харьков» к Евро-2012: пропускная способность – 25,5 тыс. пас./день. Количество мест стоянок самолетов – 103 (в том числе «Международный аэропорт «Харьков» – 38, завод «ТОРА» - 20, «Харьковский авиазавод – 20, Чугуевский аэродром – 25).

Государственной целевой программой на реконструкцию аэропорта «Харьков» в общей сложности предусмотрено 1235,83 млн. грн.