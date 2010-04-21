В Винницкой области перевозка грузов сократилась

В Винницкой области в январе-марте т.г. объем перевозки грузов сократился на 4,3%, по сравнению с январем-мартом 2009 года, - до 2 млн. 165,6 тыс. т. Грузооборот за указанный период увеличился на 16,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в частности, 1,531 млн. т грузов отправлено железнодорожным транспортом, 634,6 тыс. т перевезено автомобильным.

Темп сокращения отправлений грузов железнодорожным транспортом составлял 13,1%.

Отмечается также, что за указанный период уменьшилось против соответствующего периода прошлого года отправление основных номенклатурных видов грузов, в т.ч. черных металлов (в 4,8 раза), каменного угля (в 2 раза), цемента (на 45%), строительных материалов (на 33,9%), зерна и продуктов перемола (на 17,2%).

Увеличение перевозок отмечено по отправлению нефти и нефтепродуктов (в 5,7 раза), химических и минеральных удобрений (в 2,1 раза), лесных грузов (в 1,7 раза), лома черных металлов (в 1,5 раза).

Объемы коммерческих перевозок грузов автомобильным транспортом области (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-март увеличилось, по сравнению с январем-мартом 2009 г., на 27%.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области за 2009 год сократился объем перевозки грузов на 22,1% или на 3,564 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, - до 12,563 млн. тонн.