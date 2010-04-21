В России сформирован портфель соглашений на поставку 20 Ан-158

Лизинговая компания ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (Российская Федерация) сформировала портфель твердых и предварительных соглашений на поставку 20 Ан-158.

Об этом УНИАН сообщили в акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

«Завершение сертификации и начало коммерческих продаж Ан-158 планируется в 1 квартале 2011 года. Маркетингом и продажами Ан-158 в России будет заниматься ОАО "ИФК"», - говорится в сообщении.