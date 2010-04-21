АМК в Черкасской обл. оштрафовал "Киев-Днепровское"

Черкасское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины рассмотрело дело против ОАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" в лице черкасского филиала о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке пользования подъездными железнодорожными путями в пределах собственных сетей в Черкассах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского областного территориального отделения АМКУ, филиал предприятия установил необоснованные тарифы на услуги по перевозке грузов, погрузочно-разгрузочные работы и т.п., а также применял разные цены к равнозначным соглашениям с субъектами хозяйствования без объективно оправданных на то причин.

На предприятие наложен штраф в размере 20 тыс. грн. Кроме того, субъекта хозяйственной деятельности обязали установить обоснованные тарифы на услуги и внести изменения в заключенные с потребителями договоры через установление одинаковых тарифов на услуги.